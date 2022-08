Entwarnung: „Keine gesundheitlichen Schäden für Südtirols Bürger zu befürchten“

Nachdem am Mittwochabend die Mülldeponie in Ischia Podetti nördlich von Trient in Brand geraten ist, hat die Südtiroler Agentur für Bevölkerungsschutz die Bürger des Unterlands, des Übertschs und von Bozen-Umgebung in einer Zivilschutzmeldung dazu aufgerufen, zuhause zu bleiben und Fenster und Türen zu schließen. Nun gibt es Entwarnung.