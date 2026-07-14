Sofort eilten die Einsatzkräfte zum Unglücksort und suchten das Gebiet ab – mit Hubschraubern und mit Suchhunden. Die Mure hatte ein riesiges Ausmaß mit rund 15 Meter hohem Schutt, Geröll und Schlamm. <BR \/><BR \/>Zunächst gab es Meldungen über vermisste Personen, nach denen gesucht wurde. Weitere Personen wurden mit dem Hubschrauber evakuiert. Mehr als drei Stunden blieb die Ungewissheit – selbst die Einsatzkräfte befürchteten das Schlimmste. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1336152_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Doch kurz nach 17 Uhr Entwarnung: Bis auf zwei leicht verletzte Personen ist nichts passiert. Fast wie durch ein Wunder muss kein Todesopfer beklagt werden, obwohl in diesem Gebiet zu dieser Zeit sehr viele Wanderer unterwegs waren. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1336155_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Eine zweite, kleinere Mure ist zur selben Zeit im Fischleintal nahe der Talschlusshütte abgegangen. Auch dort wurde niemand verschüttet.<BR \/><BR \/>Auslöser für die beiden Muren könnten starke Niederschläge zur Mittagszeit gewesen sein.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1336125_image" \/><\/div>\r\nIm Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Innichen, Sexten, das Weiße Kreuz, die Notarzthubschrauber und die Einsatzkräfte der Bergrettung.