Entwicklungsländer brauchen 2,4 Billionen Dollar pro Jahr

Eine Billion Dollar des jährlichen Gesamtinvestitionsbedarfs soll demnach aus externen Finanzmitteln stammen, der Rest soll aus öffentlichen und privaten Mitteln der Länder gestemmt werden, heißt es in dem Bericht, der von Ägypten und Großbritannien – den Gastgebern des aktuellen und des vorherigen Klimagipfels – in Auftrag gegeben wurde.„Die Welt braucht einen Durchbruch und einen neuen Fahrplan für die Klimafinanzierung, der die eine Billion Dollar an externen Finanzmitteln mobilisieren kann, die bis 2030 für Schwellen- und Entwicklungsländer außer China benötigt werden“, hieß es in dem Bericht weiter.Die Finanzierung sei erforderlich, um die Emissionen zu senken, die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen, Schäden durch den Klimawandel zu bewältigen und Natur und Land wiederherzustellen. Der größte Zuwachs sollte aus dem privaten Sektor kommen, sowohl aus dem Inland als auch aus dem Ausland, während die jährlichen Mittelzuflüsse der Entwicklungsbanken verdreifacht werden sollten.Bis Ende kommender Woche beraten in Ägypten die Vertreter von rund 200 Staaten darüber, wie die Erderwärmung auf ein noch erträgliches Maß eingedämmt werden kann. Schon jetzt hat sich die Welt um etwa 1,1 Grad zur Zeit vor der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert aufgeheizt. Voraussichtlich am Mittwoch werden sich die Delegierten auf Finanzierungsfragen konzentrieren.