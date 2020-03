Epidemiekurve in Italien gibt leicht nach

„Wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, dass ein geringeres Wachstum der Infektionszahlen zu einer Auflockerung der Vorbeugungsmaßnahmen führen kann. Wir sind mit einer Herausforderung konfrontiert, die man zusammen gewinnt“, sagte Brusaferro. Es gebe klare Zeichen, dass die von der Regierung erlassenen Vorsichtsmaßnahmen greifen, daran müsse man sich strikt halten.Der Experte betonte, dass die Mehrheit der Infizierten männlich und durchschnittlich über 60 Jahre alt sei. 80 Prozent der Todesopfer seien über 70 Jahre alt. Die Sterblichkeitsrate unter den Infizierten wachse bei zunehmendem Alter. 50 Prozent der Todesopfer waren von 3 oder mehr Krankheiten bereits belastet.Es gebe klare Unterschiede zwischen italienischen Regionen in Sachen Verbreitung der Epidemie. Dies bedeute jedoch nicht, dass in Regionen mit geringerer Infektionszahl die Vorbeugungsmaßnahmen aufgelockert werden können, sagte Brusaferro.Massimo Galli, Direktor der Abteilung für Infektionskrankheiten des Mailänder Krankenhauses „Sacco“, berichtete, dass sich das Coronavirus in der Lombardei bereits Ende Jänner verbreitet habe, also 4 Wochen bevor die Epidemie in der Region explodiert sei. Das Coronavirus soll laut den Experten aus Bayern in die Lombardei gelangt sein. Mit über 8000 Todesopfern ist Italien europaweit das von der Seuche am stärksten betroffene Land Europas.

apa