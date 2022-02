Epidemiologe: „Es wird neue Wellen geben, aber deutlich kleinere“

Am 20. Februar, also fast auf den Tag genau vor 2 Jahren, hat es in Italien den sogenannten „Patient 1“ gegeben – also den ersten Corona-Erkrankten. Seitdem begleitet uns das Coronavirus Tag für Tag. Aber: Das Jahr 2022 werde das erste Jahr der Corona-Endemie sein, sagt der bekannte italienische Epidemiologe Massimo Ciccozzi. Im Herbst könne es zwar wieder zu einer Welle kommen, aber die Zahl der schwer Erkrankten werde begrenzt sein.