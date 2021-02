Eppan: 3 Personen wegen Diebstahls angezeigt

2 Personen hatten zwischen dem 31 Januar und dem 1. Februar erfolglos versucht, in 2 Lokale in Frangart und Girlan einzubrechen. Es gelang ihnen hingegen einige Artikel – unter anderem Werkzeug – und 250 Euro Bargeld aus einem Sportgeschäft in Eppan zu stehlen sowie 500 Euro aus einer Bar, ebenso in Eppan.Ein Großteil der Diebesbeute wurde im Zuge einer Hausdurchsuchung bei den beiden 20-Jährigen entdeckt, welche zusammen in einer Wohnung leben. Die beiden Einbrecher – einer von ihnen war bereits polizeibekannt – wurden wegen Diebstahls und versuchten Diebstahls angezeigt.Ein ähnlicher Fall hat sich in St. Pauls am 7. Februar ereignet. Dort hat sich ein 38-jähriger bereits polizeibekannter Eppaner eines Diebstahls schuldig gemacht. In einer Pizzeria im Dorf stahl er mehrere Flaschen mit alkoholischen Getränken. Auch er wurde auf freiem Fuß angezeigt.

psy