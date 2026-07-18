Am Samstagvormittag waren Vater und Sohn in der Zone Steinberg unterwegs, als sie in der Nähe des Funkmastes einen kleinen Bären gesehen haben. Aus Angst, die Mutter des Jungbären könnte in der Nähe sein, sind Vater und Sohn über den Absperrzaun der Sendeanlage geklettert und brachten sich in Sicherheit. Von dort alarmierten sie die Rettungskräfte.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1337592_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Bergrettung CNSAS Eppan holte die beiden Wanderer ab und brachte sie zurück ins Tal. Die Forstbehörde wurde über die Bärensichtung informiert.