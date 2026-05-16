Die Ortspolizei Eppan wollte jüngst einen Autofahrer kontrollieren. Der Mann widersetzte sich allerdings den Beamten und flüchtete offenbar über die Umfahrungsstraße. Die Beamten der Ortspolizei nahmen umgehend die Verfolgung auf und konnten laut der italienischen Tageszeitung „Alto Adige“ Schlimmeres verhindern. Aufgrund riskanter Fahrtmanöver habe der Fahrzeuglenker während seiner Flucht mehrere Verkehrsteilnehmer und Personen in Gefahr gebracht. <BR \/><BR \/>Während der Flucht führte der Mann offenbar mehrfach gefährliche Überholmanöver durch: So soll er wiederholt auf die Gegenfahrbahn geraten sein und mehrere Verkehrsteilnehmer – darunter auch einen Radfahrer – zu abrupten Ausweichmanövern gezwungen haben.<BR \/><BR \/>Kurze Zeit später gelang es den Einsatzkräften, den Flüchtigen zu stoppen, er wurde verhaftet. Wie sich herausstellen sollte, wurde der 47-Jährige bereits von der Staatsanwaltschaft gesucht. Gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen mehrerer Vermögensdelikte sowie wegen schweren Raubes vor. Der Mann muss eine Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren verbüßen. Er wurde ins Bozner Gefängnis überstellt.<BR \/><BR \/>Zudem war der 47-Jährige nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. <BR \/> Aufgrund der erheblichen Gefährdung der Verkehrssicherheit verhängten die Behörden Verwaltungsstrafen in Höhe von mehr als 10.000 Euro.