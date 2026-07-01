„Mit Ulrike verliert unsere Gemeinde einen außergewöhnlichen Menschen. Seit dem Jahr 2010 gehörte sie dem Gemeinderat an und setzte sich mit großem Verantwortungsbewusstsein, viel Herz und unermüdlichem Einsatz für Eppan ein. Als Ortsvorsteherin von St. Michael, im VKE, bei den SVP-Frauen, im Sozialausschuss und in vielen weiteren Bereichen stellte sie stets den Menschen in den Mittelpunkt ihres Handelns. Als Apothekerin war sie weit über ihre berufliche Tätigkeit hinaus eine vertraute Anlaufstelle. Für unzählige Menschen hatte sie immer ein offenes Ohr, ein aufmunterndes Wort und den ehrlichen Wunsch zu helfen. Ihre Herzlichkeit, ihre soziale Haltung und ihre Hilfsbereitschaft haben uns alle berührt. Ihr plötzlicher Tod hinterlässt eine große Lücke. In dieser schweren Zeit des Abschieds sind unsere Gedanken bei ihrem Ehemann, ihren drei Kindern, ihrer Mutter, ihren Brüdern sowie bei allen Angehörigen und Freunden. Ihnen allen darf ich im Namen der gesamten Gemeinde unser tief empfundenes Mitgefühl aussprechen“, so Bürgermeister Ebner.<BR \/><BR \/>Plazotta wollte gerade in den Urlaub fahren, als sie von einem plötzlichen Unwohlsein ereilt wurde. Alle Rettungsversuche blieben vergeblich.