<BR \/><BR \/>Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr am Samstag nahe der Hochburg Eppan: Eine Frau – ersten Informationen zufolge soll sie Mitte 20 sein – kam aus ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrrad zu Sturz. <BR \/><BR \/>Zeugen vom Unfall gebe es keine – auch ist nicht klar, wer den Notruf abgesetzt hatte. Bergrettung und Notarzthubschrauber Pelikan 1 rückten sofort zur Absturzstelle aus. <BR \/><BR \/>Nach der Erstversorgung vor Ort wurde die Frau mit schweren Verletzungen ins Bozner Krankenhaus geflogen.