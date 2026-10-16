Der Unfall ereignete sich am Dienstagvormittag beim Kreisverkehr St. Michael\/Eppan in der Bahnhofsstraße. Die 76-jährige Franziska Winkler aus Eppan wurde von einem Pkw in der Nähe des Weißen Kreuzes – Sektion Überetsch angefahren und lebensgefährlich verletzt – <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schwerer-verkehrsunfall-in-eppan-person-von-pkw-angefahren" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet.<\/a><\/b><BR \/><BR \/>Die Frau wurde nach der Erstversorgung durch das Weiße Kreuz und den Notarzt ins Bozner Krankenhaus gebracht.<BR \/><BR \/>Dort ist sie am heutigen Freitag ihren schweren Verletzungen erlegen.