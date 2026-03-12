Nach einem Wohnungseinbruch in Mölten ist es den Carabinieri der Kompanie Bozen gelungen, gestohlene Wertgegenstände im Gesamtwert von rund 20.000 bis 30.000 Euro sicherzustellen und den Geschädigten zurückzugeben.<BR \/><BR \/>Der Einbruch ereignete sich vor wenigen Tagen gegen 19 Uhr. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einer Wohnung und entwendeten unter anderem Handtaschen, Schmuck, Brillen sowie Bargeld. Nach der Alarmierung durch die Einsatzzentrale Bozen führten Beamte der Operativen Einheit eine Tatortaufnahme durch. Die Geschädigten wurden gebeten, am darauffolgenden Tag Anzeige zu erstatten, nachdem der genaue Schaden ermittelt worden war.<h3>\r\nGeparktes Fahrzeug mit AirTag-Ortungsgerät entdeckt<\/h3>Am nächsten Tag ergab sich eine neue Spur: Dank eines AirTag-Ortungsgeräts, das sich unter den gestohlenen Gegenständen befand, konnte ein geparktes Fahrzeug in der Huberfeldstraße im Ortsteil Missian der Gemeinde Eppan an der Weinstraße lokalisiert werden.<BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte der Operativen Einheit Bozen begaben sich daraufhin gemeinsam mit den Carabinieri der Station Eppan sowie mit Unterstützung der Station Mölten zum angegebenen Ort. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass sich die gestohlenen Gegenstände in dem Fahrzeug befanden.<BR \/><BR \/>Die Ermittler konnten den Fahrzeughalter ausfindig machen und kontaktieren. Dieser hielt sich zum Zeitpunkt des Einsatzes vorübergehend außerhalb der Provinz auf. Nachdem die Situation geklärt worden war, öffneten die Beamten das Fahrzeug, ohne es zu beschädigen, und stellten die gesamte Beute sicher.<BR \/><BR \/>Die aufgefundenen Gegenstände – darunter Handtaschen, Schmuck, Brillen und Bargeld – wurden anschließend den rechtmäßigen Eigentümern übergeben. Die Übergabe erfolgte in der Carabinieri-Station Mölten.<BR \/><BR \/>Der Kommandant der Carabinieri-Kompanie Bozen, Oberstleutnant Stefano Esposito Vangone, erklärte, der Einsatz zeige das kontinuierliche Engagement der Beamten für die Sicherheit der Bevölkerung. Die Kombination aus schnellem Eingreifen und dem Einsatz moderner Technologien habe es ermöglicht, das Diebesgut vollständig wiederzufinden und den Betroffenen zurückzugeben.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen zur Identifizierung der Personen, die das Fahrzeug genutzt haben könnten, dauern derzeit an. Über mögliche weitere Entwicklungen wollen die Behörden informieren.