Eppan: Pizzabäcker mit ungültigem Green Pass ertappt

Die routinemäßige Überprüfung der Anti-Covid-Maßnahmen schien für die Beamten vorerst in Ordnung zu sein, aber als die Carabinieri den QR-Code des dort arbeitenden Pizzabäckers überprüften, erwies sich dieser als ungültig. Es stellte sich heraus, dass der Fachmann ein abgelaufenes COVID-Zertifikat besaß. Die Carabinieri bestrafen den Pizzabäcker, weil er über keinen gültigen Green Pass bei der Arbeit verfügte.Die etwas höhere Strafe wurde gegen den Besitzer der Pizzeria, den Arbeitgeber des Pizzabäckers, verhängt. Dieser ist nämlich verpflichtet, den Green Pass der Mitarbeiter zu kontrollieren oder in größeren Unternehmen einen oder mehrere Kontrollbeamte zu benennen, die diese Arbeit verrichten. Da er dies jedoch nicht getan hat, wurde er ebenfalls mit einer Geldstrafe belegt.In den ersten 5 Dezembertagen, von Mittwoch bis Sonntag, als die Beschränkungen der 36 roten Gemeinden noch in Kraft waren, kontrollierten die Carabinieri der Provinz Bozen fast 3600 Personen, von denen 29 eine Geldstrafe erhielten. Die vorherrschenden Sanktionen waren ein Fahrverbot außerhalb der erlaubten Zeiten (das Verbot wurde heute um Mitternacht aufgehoben), kein Besitz des Green Pass, kein Atemschutz und kein Green Pass am Arbeitsplatz.Fast 1300 öffentliche Einrichtungen und Arbeitsplätze wurden kontrolliert, wobei nur 7 Sanktionen und eine zusätzliche Sanktion (vorsorgliche Schließung des Lokals) verhängt wurden. Diese 7 Sanktionen beziehen sich offensichtlich auf Arbeitgeber, die keinen Hausarzt haben, auf die Nichtkontrolle von Arbeitnehmern und/oder auf die Nichtkontrolle von Gästen. Die Statistiken zeigen, dass die Bereitschaft, die geltenden Vorschriften einzuhalten, weit verbreitet ist, während der Prozentsatz derjenigen, die sich nicht an die Vorschriften halten, sehr gering ist (weniger als 1 Prozent).

