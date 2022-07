Eppan: Traktor kippt um – E-Bike stößt gegen Auto

2 Unfälle mit glimpflichem Ausgang haben sich am Montag in Eppan ereignet: Gegen 16 Uhr kippte der Traktor eines Bauern in St. Pauls um. Um 18 Uhr kollidierten ein Auto und ein E-Bike an der Kreuzung zwischen dem Kreuzweg und dem Radweg in Eppan. In beiden Fällen kam es nicht zu schlimmeren Verletzungen.