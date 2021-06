Eppan: Unfall bei MeBo-Einfahrt fordert Schwerverletzten

Der Unfall ereignete sich kurz vor 18 Uhr. Dabei kam es zu einem Zusammenprall zwischen einem Bus und einem Pkw. Auch ein Scooter wurde in den Unfall verwickelt.Der Scooter-Fahrer, ein 37-Jähriger aus Bozen, verletzte sich schwer. Der 27-jährige Pkw-Lenker aus Lana verletzte sich mittelschwer. 3 Bus-Insassen – 2 Männer und eine Frau, allesamt aus Südtirol – verletzten sich leicht.Die Verletzten wurden nach der Erstversorgung in das Krankenhaus nach Bozen gebracht. Die weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt.Im Einsatz standen unter anderem der Notarzt sowie das Weiße Kreuz Bozen und das Weiße Kreuz Überetsch. Die Freiwillige Feuerwehr von Frangart kümmerte sich um die Aufräumarbeiten. Auch die Staatspolizei war vor Ort.In Folge des Unfalls kam es zu Staus. Derzeit staut es vor allem in Fahrtrichtung nach Bozen, teils reicht der Stau bis nach Pillhof zurück.

