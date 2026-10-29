Aus bisher unbekannter Ursache waren gegen 8 Uhr zwei Pkw auf der Höhe des Maxi-Mode-Centers in einen Auffahrunfall verwickelt worden. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Die Verletzten wurde vor Ort erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.<BR \/><BR \/>Durch den Unfall musste eine Fahrspur kurzzeitig gesperrt werden, es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.Vor Ort im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr St. Michael\/Eppan, das Weiße Kreuz, die Carabinieri sowie die Gemeindepolizei.