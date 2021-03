Er beklaute Senioren in Bozner Stadtbussen – Seriendieb in Bergamo geschnappt

Zu den Vorfällen war es im Sommer des vergangenen Jahres gekommen. Der Senegalese hatte hauptsächlich Brieftaschen älterer Menschen geklaut.Dank Aufnahmen von Überwachungskameras, welche in den öffentlichen Verkehrsmitteln angebracht waren, konnte der Täter schlussendlich identifiziert werden.Dem bereits vorbestraften T.F.B., welcher in der Lombardei ansässig ist, werden rund ein Dutzend Diebstähle vorgeworfen. Der Mann handelte immer nach dem gleichen Vorgehen, dem sogenannten „Modus operandi“.Der 52-Jährige hatte die gestohlenen Bankkarten auch für Abhebungen und Zahlungen genutzt – insgesamt erbeutete er auf diesem Weg etwa 10.000 Euro.In Bergamo konnten die Polizeibeamten den Dieb schließlich ausfindig machen, nachdem er einige Tage zuvor aus seinem Herkunftsland zurückgekehrt war. Er wurde am vergangenen Freitag verhaftet und in das örtliche Gefängnis gebracht.

