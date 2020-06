„Er hätte uns beide töten können“

„Blitzschnell“ soll der Bär am Montag auf den 28-jährigen Christian Misseroni losgegangen sein, erzählt Vater Fabio (59), Metzger in Cles, gegenüber dem Tagblatt „Dolomiten“, der mit schweren Verletzungen an Beinen, Armen und Händen im Krankenhaus liegt.