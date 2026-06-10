Rigger war am 28. Mai an der Q8-Tankstelle in der Brennerstraße in Kardaun in eine Auseinandersetzung mit dem 55-jährigen M.D. aus Kardaun verwickelt. Diese war so heftig, dass Rigger zu Boden stürzte, mit dem Kopf aufschlug und das Bewusstsein verlor. Dabei erlitt er schwerste Kopfverletzungen. <BR \/><BR \/>Rigger wurde vor Ort vom Notarzt des Weißen Kreuzes erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus Bozen eingeliefert. Dort ist er nun auf der Intensivstation, knapp zwei Wochen später, seinen schweren Verletzungen erlegen.<h3>\r\nDer Tathergang<\/h3>Den Tathergang selbst konnten die Fahnder rekonstruieren. Dieser wurde nämlich von der Überwachungskamera der Tankstellen-Bar aufgezeichnet. <BR \/><BR \/>Die Betreiberin hat den Carabinieri die Videos zur Auswertung ausgehändigt. Darauf soll der 55-Jährige M.D. zu sehen sein, wie er vor dem Lokal saß, der 67-jährige Manfred Rigger befand sich im Inneren. Gegen 18.30 Uhr kam er heraus. Da soll ihm das spätere Opfer – die beiden Männer kannten sich – etwas zugerufen haben. Ob es diese Worte waren, die zum tätlichen Übergriff führten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.<BR \/><BR \/>Auf der Videoaufnahme soll jedenfalls zu sehen sein, wie M.D. dem 67-Jährigen eine heftige Ohrfeige verpasst habe. Dieser verlor dadurch das Gleichgewicht und stürzte so unglücklich zu Boden, dass er mit voller Wucht mit dem Kopf auf den Asphalt prallte. Zeugen schlugen sofort Alarm. <BR \/><BR \/>Gegen M.D. wird wegen Mordversuchs ermittelt.