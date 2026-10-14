Die Einbrüche ereigneten sich in den vergangenen Tagen in der Badstraße und der Straße Campi. Gestohlen wurden unter anderem eine Geldbörse mit Dokumenten und Kreditkarte, Kopfhörer, eine Bluetooth-Box und eine Markenjacke.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri trafen den Mann am Bahnhof in Salurn an, als er gerade in einen Zug steigen wollte. Bei der Kontrolle fanden sie gestohlene Kopfhörer und ein Multifunktionsmesser.<BR \/><BR \/>Der bereits polizeibekannte Mann wurde angezeigt. Zudem wird geprüft, ob er die Voraussetzungen für einen weiteren Aufenthalt in Italien erfüllt. Es gilt die Unschuldsvermutung.