Dem Religionslehrer wird vorgeworfen, das junge Mädchen mindestens drei Mal sexuell belästigt zu haben, wie die Tageszeitung „l'Adige“ berichtet. Die Vorfälle hätten sich im Zeitraum zwischen Oktober und November 2023 ereignet. <BR \/><BR \/>Nach ersten Rekonstruktionen der Ermittler soll der Mann, der seit vielen Jahren als Lehrer an besagter Schule tätig war, seine Schülerin von hinten umarmt und dabei begrapscht haben. Abgespielt habe sich der Vorfall in einem Gemeinschaftsraum der Schule.<h3>\r\nLehrer der Schule verwiesen<\/h3>Die 11-Jährige nahm ihren Mut zusammen und erzählte ihren Eltern von den unangebrachten Annäherungsversuchen ihres Religionslehrers, wie der „l'Adige“ weiter schreibt. Diese sollen sich umgehend an die Schulleitung gewandt haben: Der Lehrer wurde zunächst vom Unterricht suspendiert – später musste er die Schule verlassen.<BR \/><BR \/>Rund ein Jahr nach den angeblichen Vorfällen haben sich auch die Carabinieri eingeschaltet und gingen der Sache auf den Grund. Die Ermittlungen laufen noch immer: Die Beamten versuchen herauszufinden, ob es weitere Opfer bei ähnlichen Vorfällen gegeben hat. Der Religionslehrer wies indes alle Vorwürfe zurück.<BR \/><BR \/>Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft den Religionslehrer wegen schwerer Nötigung zu geschlechtlichen Handlungen gegenüber einer Minderjährigen angeklagt. Die Vorverhandlung findet Anfang kommenden Jahres statt. Dort fällt die Entscheidung darüber, ob ein Hauptverfahren eröffnet wird.