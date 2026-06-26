Bruno gehörte zu den ersten Nachkommen der im Rahmen von „Life Ursus“ im Trentino angesiedelten Braunbären. Das ausgewachsene Bärenmännchen war vom Trentino über Österreich in Bayern eingewandert.<BR \/><BR \/>Bruno war am 20. Mai 2006 der erste Bär, der nach 170 Jahren die Tatzen auf bayerischen Boden setzte. Der Bär sei «willkommen», erklärte Bayerns damaliger Umweltminister Werner Schnappauf (CSU). Das berichtet die Deutsche Nachrichtenagentur, die den Fall zum Jahrtag aufarbeitet. <BR \/><BR \/>Doch Bruno benahm sich nicht entsprechend. Er riss mehr Schafe als er fressen konnte, stahl Geflügel und Honig - und kam gefährlich nah an Siedlungen. Die Stimmung kippte: Das Tier sei ein „Problembär“, meinte nun der damalige bayrische Ministerpräsident Stoiber. Wochenlang versuchten Behörden, den Bären einzufangen. Finnische Bärenjäger wurden eingeflogen, der WWF stellte eine Spezialfalle aus den USA auf.<BR \/><BR \/>Im Internet wurde der Bär wie ein Freiheitsheld gefeiert. Es gab Solidaritäts-T-Shirts mit „JJ Guevara“ oder „Mich kriegt ihr nie“. Weltweit verfolgten nun Menschen sein Schicksal. „Herr Bruno Is Having a Picnic“, beschrieb die „New York Times“ Brunos Brotzeit mit Hühnern. Am 26. Juni 2006 wurde Bruno abgeschossen. Die Entscheidung war heftig umstritten, es gab massive Drohungen. Deshalb blieb der Schütze geheim.<h3>\r\n„Unser Bruno ist tot“<\/h3>Eine Familie aus Oberbayern schaltete im „Münchner Merkur“ eine<BR \/>Todesanzeige, unterzeichnet mit: „in Wut und Trauer“. „Unser Bruno ist tot“, stand in der Anzeige. <BR \/><BR \/>Mit Blick auf den damaligen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber und seinen Umweltminister Werner Schnappauf hieß es: „Nach seiner wunderbaren Wanderung vom Trentino nach Tirol und Bayern hat Braunbär Bruno Herrn Stoiber zum Stottern, Schnappauf zum Problem-Minister und alle Tierschützer zur Verzweiflung gebracht.“ Bruno sei am Spitzingsee „hinterrücks“ erschossen worden. „Mit ihm ist der Glaube daran gestorben, dass unsere Politiker ein Herz für Tiere haben. Bruno - an der Wahlurne rächen wir dich.“<BR \/><BR \/>Unbekannte errichteten nahe der Abschussstelle ein Holzkreuz. Bruno sei von „hintergründigen Mördern erschossen“ worden, hieß es darauf.<h3>\r\nLife Ursus<\/h3>Der junge Bär war aus dem italienischen Trentino eingewandert. Dort wurden die streng geschützten Tiere im EU-geförderten Projekt „Life Ursus“ etwa um 2000 wieder angesiedelt. Noch 2013 hieß es aus Trient stolz, „Life Ursus“ sei gerade noch rechtzeitig gekommen; der Braunbär sei in den Alpen vom Aussterben bedroht.<BR \/><BR \/>Doch die Population wuchs schneller als erwartet auf heute gut 100 Tiere. Etwa seit 2014 kam es in der beliebten Urlaubsregion zu Angriffen auf Menschen. Trauriger Höhepunkt war die tödliche Attacke auf Andrea Papi im Frühjahr 2023. An Wanderwegen warnen heute Schilder vor den Tieren.<h3>\r\nFamiliär belastet?<\/h3>Just Brunos Familie sorgte für Aufsehen: Gaia (JJ4), die den Jogger tötete, ist eine Schwester. Ein Bruder (JJ3) wurde in der Schweiz getötet; er galt als gefährlich. Mutter Jurka lebt seit Jahren im Alternativen Wolf- und Bärenpark im Schwarzwald, wo 2025 auch Gaia unterkam. Gaias Abschuss hatten Gerichte abgelehnt, obwohl sie schon vor der Attacke auf den Jogger Menschen gefährlich nahekam.<BR \/><BR \/>Christopher Schmidt, Sprecher des Bärenparks, sieht Anfütterungsversuche als eine Ursache der Probleme. „Es gibt zwei Dinge, die wir aus dem Fall der Jurka-Familie lernen: Erstens: Fehlverhalten der Tiere ist zu 99 Prozent auf menschliches Fehlverhalten zurückzuführen. Zweitens: Gefangenschaft muss verhindert werden.“<BR \/>Ein Leben hinter Zäunen sei für Wildtiere die „Hölle“. Sie versuchten teils, sich in Freiheit zu graben, was ein metertiefer Schutz verhindere. Irgendwann zerbrächen sie. Gaia – die im Park nun Luna heißt – zeige „starke Stereotype“. „Sie läuft im Kreis, auf und ab.“<h3>\r\nTod als Tierschutz<\/h3>Früher habe man Gefangenschaft favorisiert, sagt Schmidt. Aber nach 20 Jahren Erfahrung „müssen wir heute sagen, dass auch ein Abschuss durchaus ein Tool im Tierschutz sein kann, wenn damit Leid verhindert wird“. Für Bruno sei der Tod aus heutiger Sicht besser gewesen.<BR \/>„Für Bären, die in Freiheit gelebt haben, sind Gehege oftmals eine Qual“, sagt Uwe Friedel vom Bund Naturschutz in Bayern. Experten, die Bären in der Wildbahn erforschten, plädierten für Abschuss statt Gefangenschaft. Wichtiger wäre es, Problemfälle präventiv zu vermeiden.<BR \/>Im Trentino wurden zuletzt einige als gefährlich eingestufte Bären getötet – stets begleitet von Protesten.<BR \/><BR \/>Dass Bruno ähnlich gefährlich hätte werden können wie Gaia, die Junge hatte, hält Bärenpark-Sprecher Schmidt für unwahrscheinlich. Aber „aufgrund der grenzenlosen, menschlichen Dummheit, die Ursprung jeden Fehlverhaltens ist“, könne es nicht ganz ausgeschlossen werden.<h3>\r\nFalle – Freiheitsheld<\/h3>Tatsächlich stellten Neugierige Bruno nach, um ihn aus nächster Nähe zu sehen, ein Foto zu erhaschen. Die Behörden wurden immer nervöser.<BR \/>Die Staatsregierung holte finnische Bärenjäger mit Elchhunden. Während diese fieberhaft suchten, tauchte Bruno Kilometer entfernt auf, ruhte am Kochelsee vor einer Polizeiwache.<BR \/><BR \/>Bruno mit einer Bärin zu locken, wurde verworfen. Er sei mit zwei Jahren zu jung und nur scharf auf Schafe, erklärte ein Ministeriumssprecher. Der Umweltverband WWF ließ aus den USA eine Bärenfalle einfliegen, eine Alu-Röhre. Sie blieb leer.<BR \/><BR \/>Nach dem Abschuss wurde Bruno präpariert und ausgestopft. Seither steht er bei wohltemperierten 18 bis 20 Grad in der Museumsvitrine, gemäß seinem Leben als Honigdieb an einem Bienenstock. Er habe sich gut gehalten und die Jahre ohne Parasitenbefall überstanden, sagt Museumsdirektor Michael Apel. Nur sein Fell sei ein wenig heller geworden.<BR \/><BR \/>Auch seine Berühmtheit ist verblasst. „Viele Leute erinnern sich überhaupt nur an die Geschichte, wenn sie ihn dann da stehen sehen. Wir versuchen auch nicht, ihn als die Attraktion des Hauses zu spielen“, sagt Apel. Das Museum hat unter anderem auch einen Grizzly und einen Panda.<h3>\r\n„Wie viel Wildnis wollen wir zulassen?“<\/h3>Wichtig ist dem Museumschef das Verhältnis von Mensch und Wildtier. Die Wiederansiedlung der Bären in Italien sei ein Erfolg des Naturschutzes. Aber: „Wie werden wir in Zukunft gesellschaftlich damit umgehen?“<BR \/>In Rumänien, in den USA oder in Kanada seien die Menschen besser auf ein Zusammenleben eingestellt. „Mit Bären umgehen kann man lernen als Gesellschaft. Aber das Management muss konsequent sein“, sagt Apel. „Ich finde, Bären sind faszinierende Tiere. Aber ich weiß auch, mit wie viel Respekt man da rangehen soll.“<BR \/><BR \/>Heute steht Bruno ausgestopft im Münchner Museum Mensch und Natur. Die Debatte um den Umgang mit Braunbären hält bis heute an.