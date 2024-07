Er stellte Anis Amri: Nun ist Polizist Luca Scatà gestorben

Der Attentäter soll 2016 mit dem Zug nach Italien gereist sein. In der Stadt nördlich von Mailand war Scatà am Tag vor Heiligabend zusammen mit einem anderen Polizisten auf Streife. Den beiden Beamten fiel ein verdächtiger Mann auf, der bei der Ausweiskontrolle seine Pistole zog und im folgenden Schusswechsel erschossen wurde. Scatà – damals erst auf Probe im Dienst – erhielt deshalb vom italienischen Staat eine Goldmedaille für zivile Tapferkeit.Bürgermeister Roberto Di Stefano lobte den verstorbenen Polizisten nochmals für seinen großen Mut. Sein Tod hinterlasse eine große Lücke.Bei dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016 war der Islamist Anis Amri mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge gerast. 13 Menschen kamen ums Leben, Dutzende wurden verletzt. Nach Angaben der Terrororganisation Islamischer Staat handelte der Attentäter in deren Auftrag.