Er tötet seinen 7-jährigen Sohn will dann seine Ex-Frau töten

In der kurzen Notiz gestand der Mann seine Tat und äußerte „große Verachtung“ für seine Ex-Frau, die er daraufhin zu töten versuchte. Die berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.Drogen, Alkohol und Gewalt. Dies war laut Ansa das Leben von Davide Paitoni, 40, der seinen siebenjährigen Sohn ermordete und versuchte, seine Ex-Frau, 36, zu töten, nur einen Monat nachdem er eine andere Person gewaltsam angegriffen hatte und verhaftet wurde.Gegen Paitoni liegen bereits mehrere Anklagen vor, unter anderem wegen Trunkenheit am Steuer. Die schwerwiegendste war jedoch die vom 26. November, als er auf dem Höhepunkt eines Streits einen anderen 52-jährigen Mann, mit dem er zusammenarbeitete, mehrmals in den Rücken stach.

