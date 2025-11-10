Der Vorfall ereignete sich nach dem Ende der Freistunde: Kaufmann geriet plötzlich in Rage und weigerte sich, in seine Zelle zurückzukehren, teilte die Gewerkschaft der italienischen Gefängnisaufseher Osapp mit. Trotz wiederholter Aufforderungen zur Ruhe habe er drohende Worte geschrien, versucht, eine körperliche Auseinandersetzung zu provozieren und schließlich mehrere Beamte geschlagen. <BR \/><BR \/>Dank des schnellen Eingreifens der Gefängnispolizei und des medizinischen Personals konnte die Lage nach Momenten äußerster Spannung wieder unter Kontrolle gebracht werden. Einige Beamte erlitten Prellungen und leichte Verletzungen. Der Generalsekretär der Osapp, Leo Beneduci, erklärte, der Vorfall zeige erneut, wie gefährlich die Situation in den italienischen Gefängnissen sei: „Das Personal ist tagtäglich Risiken ausgesetzt - viele Insassen leiden unter schweren Verhaltensstörungen, und das System steht kurz vor dem Zusammenbruch.“ <BR \/><BR \/>Die Gewerkschaft wies außerdem auf das massive Überbelegungsproblem im Gefängnis Rebibbia hin: Bei einer offiziellen Kapazität von 1.080 Plätzen befänden sich 1.630 Häftlinge in der Anstalt. Dies verschärfe die ohnehin schon kritischen Arbeitsbedingungen der Bediensteten erheblich. Beneduci forderte daher „sofortige Maßnahmen“ seitens des Justizministeriums und der Gefängnisverwaltung, um die Sicherheit, Gesundheit und Würde des Personals zu gewährleisten.<BR \/><BR \/>Der Amerikaner Kaufmann sitzt derzeit im römischen Gefängnis Rebibbia, nachdem er wegen des Mordes an seiner erst elf Monate alten Tochter Andromeda und an seiner 28-jährigen Lebensgefährtin Anastasia Trofimova aus Griechenland ausgeliefert worden war. Laut den Ermittlern soll Kaufmann seine Partnerin erwürgt oder im Schlaf erstickt und anschließend ihren Körper zu dem Busch im Park Villa Doria Pamphilj geschleift haben, in dem sie Anfang Juni gefunden wurde. Auch die gemeinsame Tochter soll von ihm erwürgt worden sein. Der Doppelmord habe sich vermutlich in den Tagen vor dem Fund der Leichen im Parkgebiet von Rom ereignet.