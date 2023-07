Er trat für Tierschutz in Hungerstreik, nun fordert er Abschuss von Wolf und Bär

Der ehemalige Jagd- und Waldaufseher sowie Förster machte 1989 von sich reden, als er 2 Mal in den Hungerstreik trat, um trächtiges und säugendes Schalenwild vor dem Abschuss zu retten. Der gebürtige St. Felixer, der jetzt in Meran wohnt, hatte damit auch großen Erfolg. „Dahingehend wurde dann das Landesjagdgesetz geändert“, blickt Geiser zurück. In zahlreichen deutsch- und italienischsprachen Zeitungen und Zeitschriften wurde damals über ihn und seine Hungerstreiks berichtet. Diese Beiträge hat Geiser alle gesammelt.Für Regulierung von Wolf und BärAber wie kann ein Tierschützer, wie er sich selbst bezeichnet, gegen Wolf und Bär sein? „Jetzt kann das Großraubwild ungehindert über trächtiges Schalenwild herfallen“, betont Franz Josef Geiser. „Wolf und Bär müssen unbedingt wie das Schalenwild reguliert werden. Es auszurotten, ist nicht mehr möglich. Ich habe nichts gegen dieses Großraubwild, aber unser bewirtschaftetes und besiedeltes Land ist einfach nicht das richtige Habitat für Bär und Wolf.“ Es sei auch nur mehr eine Frage der Zeit, bis das Großraubwild in Südtirol Menschen angreifen werde.„Hirten sollen bewaffnet werden“„Mit 5 Jahren habe ich schon Kühe gehütet, heute traue ich mich wegen Wolf und Bär nicht mehr ohne Gewehr in den Wald, vor allem in der Dämmerung und nachts“, sagt Jäger Franz Josef Geiser. „Ohne Waffe in den Wald zu gehen, ist in meinen Augen für Menschen auch lebensgefährlich. Auch Hirten sollten unbedingt bewaffnet werden. Sie sind einer großen Gefahr ausgesetzt und können sich im Ernstfall nicht verteidigen.“Ein Kompliment richtet er an Gabriela Kofler, die Bürgermeisterin seiner Heimatgemeinde Unsere Liebe Frau im Walde/St. Felix, in der er einmal Vizebürgermeister war. Nachdem vor Kurzem ein Bär einen Bienenstand neben dem Kindergarten in St. Felix heimgesucht bzw. geplündert hatte, habe sie sich klar und couragiert geäußert, um ihre Bevölkerung zu schützen. „Auch ich sorge mich um meine Heimatgemeinde“, betont Franz Josef Geiser.„Morddrohungen: ein Wahnsinn“Bedenklich seien die Morddrohungen gegen den Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti aufgrund seiner klaren Position zum Großraubtiermanagement. „Er hat einen gesunden Hausverstand und wird bedroht, weil er seine Bevölkerung schützen will. Das ist ein Wahnsinn“, sagt Franz Josef Geiser.Schuld an der Misere mit dem Großraubwild sei einzig und allein der Mensch: „Unsere Politik hier in Südtirol unternimmt nichts gegen Bär und Wolf“, kritisiert Franz Josef Geiser. „Und das ist sehr traurig.“ Zuallererst sei es wichtig, den Schutz für die Menschen zu gewährleisten.Das reiche aber nicht aus, denn: „Leider denkt niemand an unsere friedlichen Haustiere, wie unter anderem an die Schafe und Ziegen, die zu Schaden kommen und elendig zugrunde gehen, wenn sie von Bär oder Wolf angegriffen werden. Wo bleiben hier die Tierschützer? Man hört nichts von ihnen.“ In diesem Zusammenhang erinnert Geiser auch an die Bienen, „die vor den Bären keine Ruhe haben“.