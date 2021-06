Er verletzte 9 Menschen: Was wir über den Täter von Leifers wissen

Er wirft mit Steinen und Flaschen um sich, schlägt mit einer Eisenstange auf Passanten ein: Was ging in dem jungen Mann aus Nigeria vor, der am Freitag in Leifers 9 Menschen verletzte und jetzt im Gefängnis von Bozen inhaftiert ist? Ein der Teil der Antwort auf diese Frage ist sicher seine tragische Lebensgeschichte. + Von Roberta Costiuc