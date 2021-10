Er versuchte, Alfredino zu retten: Angelo Licheri ist tot

Heuer sind es 40 Jahre, dass der kleine Alfredino Rampi am Abend des 10. Juni auf dem Nachhauseweg in Vermicino nahe Rom plötzlich verschwand.Lesen Sie hier: Der Junge, der in den Brunnen fiel: Alfredinos trauriges Schicksal Noch in der Nacht fanden die Suchkräfte den 11-jährigen Jungen – in einem artesischen Brunnenschacht. Der Junge war durch die schmale Öffnung in den Brunnen gefallen und in einer Tiefe von rund 32 Metern stecken geblieben.Zahlreiche Rettungsversuche wurden gestartet, bis schließlich ein zweiter Tunnel neben dem Brunnen gebohrt wurde. Erst 2 Tage später wurde die notwendige Tiefe erreicht und ein Verbindungskanal gebohrt.Nun musste nur ein schmaler, drahtiger Freiwilliger her, der versuchen sollte, den Buben zu retten. Höhlenforscher Angelo Licheri meldete sich umgehend.Kopfüber wurde er mehr als 30 Meter in den schmalen, kalten Tunnel abgeseilt, dann kroch er in den Verbindungskanal.Besonders tragisch: Mehrfach bekam Licheri den Buben am Arm zu fassen, doch der nasse, verschlammte Arm entrutschte immer wieder dem Griff des Retters.45 Minuten lang sprach Licheri kopfüberhängend mit dem Buben, der bereits am Ende seiner Kräfte war. Dann musste Licheri aufgeben.Nur wenig später wurde Alfredino für tot erklärt, nachdem er kein Lebenszeichen mehr von sich gab.Am Montag nun starb der gebürtige Sarde Licheri im Alter von 77 Jahren in einer Klinik in Nettuno nahe Rom.„Er war ein bescheidener und großzügiger Mann, der Held von nebenan. Er verkörperte die Hoffnung des ganzen Landes, Alfredino jemals wieder lebend sehen zu können“, erklärte Sardiniens Präsident Christian Solinas.„Ich bin sicher, Alfredino hat ihn bereits im Himmel aufgenommen und ihn in die Arme geschlossen, so, wie es damals an jenem tragischen Tag leider nicht möglich war.“

liz