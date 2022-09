Er war 471 Tage lang Corona-positiv und hatte 3 Varianten im Körper

Erstmals mit Corona infiziert hatte sich der US-amerikanische Bürger im November 2020. Da der Mann Krebspatient ist und daher regelmäßig getestet wird, wurde festgestellt, dass er geschlagene 471 Tage lang positiv war.Und das ist noch nicht alles: In all diesen Tagen wurden bei dem 60-Jährigen 3 verschiedene SARS-CoV-2-Varianten im Körper festgestellt. Der Virus hat sich also im Körper des Mannes ständig verändert.Dies geht aus Informationen des Yale New Haven Hospital (USA) hervor. Jede der 3 Varianten wies demnach Dutzende von Mutationen auf und schien im Körper des Patienten nebeneinander zu existieren.