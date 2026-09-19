<BR \/><BR \/><BR \/>Peter Giacomelli wurde am 5. März 1927 in Brixen geboren und am 29. Juni 1950 in Brixen zum Priester geweiht. Zwischen 1951 und 1957 wirkte er als Kooperator in Buchenstein, Cortina d’Ampezzo, Innichen und Sterzing. Von 1957 bis 1964 war er als diözesaner Beauftragter der Azione Cattolica tätig und von 1964 bis 1974 Leiter des Katechetischen Amtes am Bischöflichen Ordinariat.<BR \/><BR \/><BR \/>Von 1964 bis 1993 wirkte er als Leiter des Seelsorgeamtes und von 1992 bis 2002 als Pfarrer für die deutschsprachigen Gläubigen in der Pfarrei Christ König in Bozen. Im Jahr 2002 wurde Giacomelli von seinem Auftrag als Pfarrer entbunden, war aber bis in die jüngste Vergangenheit als Seelsorger in Perdonig tätig.<BR \/><BR \/><BR \/>Im Rahmen der Seelsorgetagung im Jahr 2012 dankte Bischof Ivo Muser Peter Giacomelli für seine 36 Jahre verantwortungsvolle Tätigkeit am Bischöflichen Ordinariat, davon 29 Jahre als Leiter des Seelsorgeamtes der italienischen Sektion, sowie für insgesamt 27 Jahre Dienst in der Pfarrseelsorge.<BR \/><BR \/><BR \/>Seinen Lebensabend verbrachte Giacomelli in Bozen.<BR \/><BR \/><BR \/>Den Trauergottesdienst für Peter Giacomelli feiert Bischof Ivo Muser am kommenden Mittwoch, 23. September, um 15 Uhr im Dom zu Brixen. Anschließend wird Giacomelli auf dem Brixner Friedhof im Priestergrab der Pfarrei beigesetzt.