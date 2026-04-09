Das zeigte auch das große Interesse bei der Auftaktveranstaltung „Mein Weg. Mein Wunsch. Mein Wille.“, welche gestern im Grieserhof von der Stiftung St. Elisabeth organisiert wurde. Die Veranstaltung fand in Zusammenarbeit mit der Notariatskammer Bozen statt. Notar David Ockl informierte in kurzer prägnanter Form über Sachwalterschaft, Erbrecht und Testament.<BR \/><BR \/> „Ein handgeschriebenes Testament das man zuhause aufbewahrt ist natürlich gültig“, erklärte Ockl – wer aber sicher stellen möchte, dass das Testament auch wirklich greift, hinterlegt dieses besser beim Notar. Übrigens steht allen Südtirolern ein kostenfreies Erstgespräch bei einem Südtiroler Notar oder Notarin zur Verfügung. <BR \/><BR \/>Dr. Ingrid Windisch verwies bei der Patientenverfügung darauf, dass diese idealerweise beim Arzt und in der Gemeinde hinterlegt sein sollte oder zumindest die Vertrauensperson weiß, wo sie im Notfall diese finden kann. Gültig ist jede Patientenverfügung, sofern sie unterschrieben ist.<h3>\r\nFrühzeitig Klarheit schaffen<\/h3>Die Notariatskammer Bozen hat die Schirmherrschaft dieser Initiative übernommen und ist Garant für die Vermittlung von fundierten und konkreten Informationen. „Frühzeitig Klarheit zu schaffen und sicherzustellen, dass die eigenen Wünsche im Fall der Fälle respektiert werden – das ist unser Ziel. Wir möchten dazu beitragen, dass die Menschen in unseren Heimen und darüber hinaus informiert sind und in der Lage, verantwortungsbewusste Entscheidungen zu treffen – für sich selbst und ihre Angehörigen,“ erklärt Stiftungspräsident Christian Klotzner.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1298886_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><i><b>Die nächste Veranstaltung findet in Martinsbrunn in Meran am 22. April um 17 Uhr statt.<\/b><\/i>