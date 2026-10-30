Ein außergerichtlicher Vergleich mit ihrem Stiefsohn <b>Constantin<\/b> beendet den jahrelangen Rechtsstreit um das Wohnrecht und Teile des Nachlasses. Für Daniela, die dritte Ehefrau des Südtirolers, bedeutet die Einigung einen empfindlichen Einschnitt. Wie das „Oberbayerische Volksblatt“ und andere Medien berichten, muss die 65-Jährige die Villa bis Mitte Dezember räumen. <BR \/><BR \/>Immerhin erhält die Witwe laut Medienberichten 500.000 Euro. Rund 100.000 Euro davon muss sie allerdings zur Begleichung eines Bankdarlehens aufwenden, für das ihr verstorbener Mann gebürgt hatte. Mit dem Vergleich sollen auch weitere finanzielle Forderungen im Zusammenhang mit der Nutzung der Villa erledigt sein. Über die genauen Vereinbarungen wurde Stillschweigen vereinbart.<h3>\r\nUmstrittener Zusatz in Winklers Testament<\/h3>Auslöser des Konflikts war ein umstrittener Zusatz zu Heinz Winklers Testament. Der Starkoch hatte 2016 handschriftlich seinen jüngeren Sohn Constantin zum Alleinerben bestimmt. Nach seinem Tod legte Daniela Winkler eine abweichende Fassung des Testaments vor. Darin fand sich eine zusätzliche Seite, die ihr ein lebenslanges Wohnrecht in der Villa sichern sollte.<BR \/><BR \/>Doch das Landgericht Traunstein erkannte diesen Zusatz im Dezember 2025 nicht an. Die Richterin bemängelte unter anderem das Fehlen einer regulären Unterschrift und eines Datums. Auf dem Blatt stand zwar der handschriftliche Namenszug „Heinz Heinrich Winkler“, dieser wurde aber nicht als gültige Unterschrift anerkannt. Auch die Platzierung am Rand des Dokuments weckte Zweifel.<BR \/><BR \/>Die Folge: Daniela Winkler sollte das Anwesen räumen und für die Nutzung seit dem Tod ihres Mannes Miete nachzahlen. Die monatliche Summe wurde laut Medienberichten mit 6.000 Euro angesetzt. Die Witwe legte Berufung ein. Zu einer weiteren Verhandlung vor dem Oberlandesgericht München kam es jedoch nicht mehr – die Parteien einigten sich nun außergerichtlich.<h3>Familienstreit um das kulinarische Erbe<\/h3>Damit ist der Streit um Heinz Winklers Nachlass – das Vermögen des verstorbenen Spitzenkochs wird laut Medienberichten auf etwa elf Millionen Euro geschätzt – allerdings noch nicht vollständig beigelegt. Denn auch um die Eigentumsverhältnisse an der berühmten Residenz in Aschau wird gerungen. Hier stehen sich Constantin, Sohn von Winkler und dessen zweiter Ehefrau <b>Denise Orda<\/b>, und sein älterer Halbbruder <b>Alexander<\/b> gegenüber, der aus Winklers Ehe mit <b>Elfriede<\/b><b> Winkler<\/b> stammt.<BR \/><BR \/>Alexander hatte im vergangenen Jänner vor dem Landgericht Traunstein einen wichtigen Erfolg erzielt. Die Richter bestätigten seine Stellung als Gesellschafter der Gesellschaft, der das Hotel und Restaurant sowie weitere Immobilien gehören. Grundlage war eine Vereinbarung aus dem Jahr 2014: Damals hatte Elfriede auf einen erheblichen Zugewinnausgleich verzichtet. Im Gegenzug sollte Alexander die Nachfolge im Betrieb antreten und entsprechende Gesellschaftsanteile erhalten.<BR \/><BR \/>Ob Alexander diese Stellung dauerhaft behalten kann, ist noch nicht abschließend geklärt. Constantin hat sich gegen die Entscheidung zur Wehr gesetzt. Das Oberlandesgericht muss darüber noch befinden.