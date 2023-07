Erdbeben auch in Italien spürbar

Das Epizentrum lag 8 Kilometer östlich von Jelsane in Slowenien, teilte die Zivilschutzbehörde von Friaul Julisch Venetien mit. Das Gebiet liegt etwa 43 Kilometer von der italienischen Grenze in San Dorligo della Valle in der Provinz Triest entfernt.Das Beben war auch in Triest, Monfalcone, Grado und Görz deutlich zu spüren. In Friaul wurden keine Verletzten oder Sachschäden gemeldet. Viele Bürger, die an der Grenze zu Slowenien leben, kontaktierten die Feuerwehrzentrale. Auch der Österreichische Erdbebendienst (GeoSphere Austria) hatte am Samstagabend ein Erdbeben der Magnitude 4,0 gemeldet. Es wurde im Süden Sloweniens, nahe der kroatischen Grenze bei Ortschaft Jelšane verortet.