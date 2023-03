Erdbeben der Stärke 3,4 in Udine

Ein Erdbeben der Stärke 3,4 ereignete sich kurz vor 4 Uhr morgens in der Provinz Udine, 5 Kilometer von der Kleinstadt Preone entfernt.Das Erdbeben wurde vom seismologischen Forschungszentrum der OGS, dem Nationalen Institut für Ozeanographie und experimentelle Geophysik, lokalisiert.Nach Angaben des Nationalen Instituts für Geophysik und Vulkanologie ereignete sich das Erdbeben in einer Tiefe von 11 km.Bisher wurden keine Sach- oder Personenschäden gemeldet, aber das Erdbeben war in der gesamten Region bis nach Udine zu spüren, insbesondere in den oberen Stockwerken der Häuser.In den letzten 24 Stunden ereigneten sich 4 Erdbeben in der Nähe des Epizentrums (30 Kilometer). Auf das stärkste Beben mit einer Stärke von 3,4 folgten eine Wiederholung mit einer Stärke von 1,7 (um 3.57 Uhr) und 3 Wiederholungen mit einer Stärke von weniger als 1 (um 4.08 Uhr, 4.12 Uhr und 4.47 Uhr).