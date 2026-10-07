Die Erschütterung wurde von zahlreichen Personen gespürt, acht Minuten später gab es ein Nachbeben der Stärke 1,9. Schäden seien bei dieser Magnitude nicht zu erwarten, können aber vereinzelt auftreten.<BR \/><BR \/>Der Erdbebendienst ersuchte die Bevölkerung um Rückmeldung bezüglich der Auswirkungen der Beben über das Web-Formular, die App QuakeWatch Austria oder mittels Post an die GeoSphere Austria. Die Adresse lautet: Österreichischer Erdbebendienst, GeoSphere Austria – Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie, Hohe Warte 38, 1190 Wien.