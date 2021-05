Erdbeben der Stärke 4 in Umbrien

Die Erschütterung war in weiten Teilen Umbriens zu spüren. So auch in der umbrischen Hauptstadt Perugia. Um 9.56 Uhr wurde das Erdbeben der Stärke 4,0 registriert. Das Beben ereignete sich in einer Tiefe von 10 Kilometern.Ein zweites Erdbeben der Stärke 3,1 wurde um 10.07 Uhr registriert. Bereits am gestrigen Freitagabend um 22.22 Uhr hatte es – immer in Gubbio – ein leichtes Beben der Stärke 2,8 gegeben, wie die Nachrichtenagentur ANSA berichtet.Schäden oder Verletzte wurden bisher keine gemeldet.

stol