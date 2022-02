Erdbeben der Stärke 4,3 in der Emilia Romagna – keine Schäden

2 Erdbeben der Stärke 4.0 und 4.3 haben sich am Mittwochabend in der norditalienischen Region Emilia Romagna ereignet. Nach Angaben des Erdbebendienstes INGV lag das Epizentrum der Erdstöße, die von der Bevölkerung klar gespürt wurden, nahe der Ortschaft Bagnolo in Piano in der Provinz Reggio Emilia. Berichte über Schäden oder Opfer lagen zunächst keine vor.