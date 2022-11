Erdbeben der Stärke 5,7 an der Adriaküste – auch in Südtirol spürbar

Am stärksten war das Beben entlang der Küste der Marken und Emilia Romagna zu spüren. - Foto: © lfv

Um kurz nach 7 Uhr bebte am Mittwoch morgen die Erde. Das Epizentrum des Erdbebens lag nach Angaben italienischen Instituts für Erdbeben und Vulkanologie (INGV) an der Costa Marchigiana Pesarese in einer Tiefe von 25 Kilometer und 64 Kilometer östlich von Rimini. Es wies eine Magnitude von 5,7 auf. Besonders betroffen war die Küstenstadt Senigallia, berichteten italienische Medien.In der Badeortschaft Rimini rannten die Menschen in Panik auf die Straße. Viele Hotels wurden evakuiert. Touristen bestürmten den Bahnhof in der Hoffnung, die Stadt verlassen zu können. Bei Gebäuden wurden Schäden gemeldet. In der Nähe der Adria-Hafenstadt Ancona wurde der Bahnverkehr für Kontrollen unterbrochen. Einige Menschen steckten in Aufzügen fest.Auch in Südtirol war das Beben deutlich zu spüren, vor allem in höheren Etagen wackelten Lampen oder kleinere Gegenstände. Auch in weiteren nord- und mittelitalienischen Regionen sowie in der italienischen Hauptstadt Rom waren die beiden Erdstöße spürbar.