Erdbeben der Stärke 6 in Kroatien – Auch in Südtirol deutlich zu spüren

Wie die Nachrichtenagentur Ansa in einer Eilmeldung meldet, kam es zu dem Beben um 12.19 Uhr. Das Epizentrum lag 40 Kilometer südsüdöstlich der kroatischen Hauptstadt Zagreb. Über Schäden oder mögliche Verletzte ist derzeit noch nichts bekannt.Auch in Italien und Südtirol und war das Beben deutlich zu spüren. Gar einige Personen haben sich an die Redaktion gewandt, um von den Erschütterungen zu berichten.Der Österreichische Erdbebendienst ersucht in solchen Fällen, das Wahrnehmungsformular auf der Homepage auszufüllen oder eine schriftliche Meldung an die Adresse Hohe Warte 38, 1190 Wien zu schicken.

stol/vs