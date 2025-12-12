An der Küste Hokkaidos und der Präfektur Aomori waren zuvor kleine Wellen beobachtet worden. Es gab jedoch keine Berichte über Verletzte oder Schäden. Das Beben mit einer Stärke von 6,7 hatte sich vor der Küste von Aomori in 20 Kilometern Tiefe ereignet.<BR \/><h3>\r\nWetterbehörde hatte vor weiterem Erdbeben gewarnt <\/h3>\r\nDie Region war erst vor wenigen Tagen von einem Beben der Stärke 7,5 erschüttert worden. Mehr als 30 Menschen wurden verletzt. Die Wetterbehörde warnte daraufhin, dass es in den folgenden Tagen zu einem weiteren, möglicherweise sogar noch stärkeren Erdbeben kommen könnte.