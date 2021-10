Erdbeben der Stärke 7,3 zwischen Vanuatu und Fidschi

Die US-Erdbebenwarte USGS ortete das Beben zwischen den Inselstaaten Vanuatu und Fidschi in einer Tiefe von knapp 536 Kilometern. Die nächstgelegene Stadt sei das etwa 453 Kilometer entfernte Nadi auf der Fidschi-Hauptinsel Viti Levu, so die US-Behörde.Unbekannt war zunächst, ob es dort oder in anderen Städten Schäden oder Opfer gab.Etwa 15 Minuten später kam es laut USGS in der Region zu einem zweiten Beben, diesmal der Stärke 4,7.Vanuatu mit seinen insgesamt mehr als 80 Inseln und auch Fidschi mit seinen mehr als 300 Inseln liegen auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde.

apa/dpa