Erdbeben erschüttert Südwesten Chinas – mindestens ein Toter

Bei einem Erdbeben der Stärke 6,1 im Südwesten Chinas sind mindestens ein Mensch getötet und 8 weitere verletzt worden. Die Erdstöße lösten auch Bergrutsche aus. Das Epizentrum lag im Kreis Lushan nahe Ya'an City mehr als 100 Kilometer südwestlich von Chengdu in der Provinz Sichuan, wie das Erdbebenamt am Mittwoch in Peking berichtete. Straßen wurden blockiert und Häuser beschädigt.