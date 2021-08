Erdbeben im Norden Siziliens

Kurz nach 6 Uhr habe die Erde im Norden der Insel zwischen den Orten Cefalù und Campofelice di Roccella gebebt, teilte das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) am Dienstag mit.Das Beben hatte demnach eine Stärke von 4,3 in einer Tiefe von ungefähr 6 Kilometern. Die Systeme des INGV lokalisierten das Epizentrum knapp 50 Kilometer entfernt von Palermo im Mittelmeer. Bereits am Montagnachmittag hatte die Erde nach Angaben des INGV in der Gegend leicht gebebt.Die Feuerwehr erhielt der Nachrichtenagentur Ansa zufolge Hunderte Anrufe. Schäden oder Verletzte wurden zunächst nicht gemeldet, wie die Einsatzkräfte auf Twitter schrieben.

apa