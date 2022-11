Erdbeben im Trentino – Auch in Teilen Südtirols deutlich zu spüren

Es war gegen 22.20 Uhr, als sich im Trentino, mit Zentrum im Fassatal, ein Erdbeben erreichte – es erreichte ein Stärke von 2,8.Aber nicht nur im Trentino, auch in einigen Teilen Südtirols war das Beben zu spüren – vor allem in Gröden und den angrenzenden Gebieten des Fassatals.In den vergangenen Tagen wurde Mittel- und Norditalien immer wieder von teils mittelstarken Erdbeben erschüttert, die auch in Südtirol zu spüren waren (Hier lesen Sie mehr dazu).