Erdbeben in Albanien: Caritas bittet um Spenden

Pater Antonio Leuci, der Direktor der Caritas Albanien, organisiert die Hilfsmaßnahmen, um die Menschen in den Katastrophengebieten mit lebensnotwendigen Gütern zu versorgen.





„In Absprache mit dem Innenministerium richten wir 6 Zentren in Shijak-Durazzo, Tirana, Helms-Kavaje und Lezhe ein. Dort verteilen wir hauptsächlich Lebensmittel und Wasser an die Menschen, die nach dem Beben de facto auf der Straße stehen. Viele werden lange nicht in ihre beschädigten Häuser zurückkehren können. Deshalb prüfen wir gemeinsam mit den diözesanen Caritas-Stellen und kirchlichen Einrichtungen, welche Unterkunftsmöglichkeiten wir zur Verfügung stellen können. Trotzdem befürchte ich, dass gar einige Familien das Weihnachtsfest in Zelten verbringen müssen“, erklärt Leuci.“Auch Helferinnen und Helfer des internationalen Caritas-Netzwerkes sind bereits in Albanien eingetroffen, um jetzt, kurz vor Winterbeginn, schnelle Hilfe leisten zu können. Die Südtiroler Caritas hat 10.000 Euro für die Nothilfe zur Verfügung gestellt.Wer die Menschen in den Erdbebengebieten unterstützen möchte, kann eine Spende unter dem Kennwort „Katastrophenhilfe“ auf folgende Caritas-Konten überweisen:Raiffeisen Landesbank: IBAN: IT42F0349311600000300200018Südtiroler Sparkasse: IBAN: IT17X0604511601000000110801Südtiroler Volksbank: IBAN: IT12R0585611601050571000032Intesa Sanpaolo: IBAN: IT18B0306911619000006000065

stol