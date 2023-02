Erdbeben in Kroatien auch in Südtirol spürbar

Es war 10.47 Uhr, als in Kroatien die Erde zu beben begann: Das Epizentrum des Erdbebens mit der Magnitude 5 wurde im Urlaubsort Baska auf der Südseite der kroatischen Insel Krk lokalisiert, wie das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) meldet. Der Ort liegt rund 21 Kilometer von der Hafenstadt Rijeka (Fiume) entfernt.Das Beben, das sich in einer Tiefe von rund 9 Kilometern ereignet hat, war auch weit über Kroatien hinaus deutlich spürbar, wie etwa in der italienischen Region Friaul-Julisch Venetien, aber auch im Rest von Kroatien und in den Nachbarländer Slowenien und Bosnien-Herzegowina. In Triest verließen zahlreiche Personen laut Nachrichtenagentur Ansa ihre Häuser und liefen auf die Straße.Auch in Südtirol gab es mehrere Meldungen von Personen, die das Erdbeben wahrgenommen haben. Messdaten darüber, wie stark die Ausläufer des Erdbebens die Erde in Südtirol erschüttert haben, liegen laut dem Amt für Geologie und Baustoffe derzeit noch nicht vor.Aus Kroatien gibt es derzeit noch keine Berichte über Schäden, die von dem Erdbeben verursacht wurden. „Bei Erdbeben dieser Stärke kann man mit einigen einigen Rissen in Mauern oder losen Ziegel rechnen“, erklärt Claudio Carraro vom Amt für Geologie gegenüber STOL.