Erdbeben in L'Aquila - Schockurteil: „Auch die Opfer sind selbst schuld“

Im April 2009 war L’Aquila in den Abbruzzen von einem schweren Edbeben heimgesucht worden. 308 Personen sind gestorben, 67.000 Personen wurden obdachlos und mussten in Zeltstädten und in Hotels an der Adriaküste untergebracht werden.Nun hat ein Gericht geurteilt, dass einige der Opfer selbst schuld seien. Für einige Opfer des Erdbebens sei es ein Verschulden, dass sie ihr Haus nach den ersten 2 Erdbeben nicht verlassen haben. So lautet laut Nachrichtenagentur Ansa eine Passage aus dem Zivilgerichtsurteil des Gerichts von L'Aquila.