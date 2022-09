Erdbeben mit Stärke 4,7 in französisch-Schweizer Grenzregion

Der Erdbebendienst der Universität ETH Zürich registrierte um 17.58 Uhr einen Stoß der Stärke 4,7, wie er am Samstagabend berichtete. Das Epizentrum Ort lag nach diesem Angaben südlich von Mulhouse (Mühlhausen) in Frankreich. Der Herd soll etwa 8 Kilometer unter der Erdoberfläche gelegen haben. Schäden wurden zunächst nicht gemeldet.Mulhouse liegt rund 40 Kilometer nordwestlich von Basel und rund 60 Kilometer südwestlich von Freiburg. Vorher gab es nach Angaben der ETH mehrere kleinere Beben. Der Erdbebendienst registriert mehr als 1000 Beben in der Schweiz und Umgebung im Jahr. Die Stärke der meisten ist aber deutlich geringer.