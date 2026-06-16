Das Epizentrum lag laut der Agentur für Meteorologie, Klimatologie und Geophysik (BMKG) etwa 42 Kilometer südöstlich der Stadt Palu in einer Tiefe von zehn Kilometern. Es bestand keine Tsunami-Gefahr, teilte die BMKG mit. Es wurde keine Warnung ausgesprochen. Die zwischen Borneo und Papua-Neuguinea gelegene Insel ist eine der größeren des aus mehr als 17.000 Eilanden bestehenden Staats.<BR \/><BR \/>In der geologisch aktivsten Zone der Erde, dem Pazifischen Feuerring, kommt es regelmäßig zu Beben und Vulkanausbrüchen. Von den fast 280 Millionen Einwohnern Indonesiens leben mehr als die Hälfte auf der stark überbevölkerten Hauptinsel Java.