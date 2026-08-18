An Gebäuden seien Schäden in Höhe von etwa 24,5 Billionen Pesos (etwa 6,8 Milliarden Euro) entstanden, an Infrastruktur in Höhe von 5,5 Billionen Pesos (etwa 1,5 Milliarden Euro), berichtete de la Espriella. Es handle sich um eine Schätzung eines privaten Unternehmens. Knapp 27.000 Wohnhäuser seien zerstört, mehr als 120.000 seien beschädigt worden. „Stellen Sie sich das Ausmaß der Katastrophe vor“, sagte der Präsident.<BR \/><BR \/>Popstar Shakira will nach dem schweren Erdbeben in ihrem Heimatland Kolumbien finanzielle Hilfe beim Wiederaufbau zerstörter Schulen leisten. Gemeinsam mit dem US-Philanthropen Howard Buffett besuchte die Sängerin am Montag das schwer betroffene Departamento Chocó an der Pazifikküste - genau eine Woche nach dem heftigen Beben.<BR \/><BR \/>Seit mehr als zwanzig Jahren sei ihre Stiftung „Pies Descalzos“ (Barfuß) in der vernachlässigten Region im Nordwesten Kolumbiens aktiv, sagte Shakira vor Journalisten. Die Organisation unterstützt den Bau von Schulen und Bildungsprojekte für Kinder und Jugendliche.<BR \/><BR \/>Bei dem Erdbeben der Stärke 7,4 am 10. August waren mehr als 2.800 Schulen im ganzen Land beschädigt worden, viele davon in Chocó. Dort lebt vorwiegend eine afrokolumbianische und indigene Bevölkerung.<BR \/><BR \/>„Am meisten macht mir Sorgen, dass all diese Schulen nach Ablauf des Ausnahmezustands nicht wieder aufgebaut werden, dass so viele Menschen in Vergessenheit geraten (...) und unsere Kinder nicht wieder in die Schule gehen können“, sagte Shakira in Quibdó, der Hauptstadt des Departamentos.<BR \/><BR \/>Die für Welthits wie „Hips Don't Lie“ und „Waka Waka“ bekannte Sängerin erklärte, ihr seien bereits Spenden in Höhe von einer Million US-Dollar (864.000 Euro) für den Wiederaufbau zugesagt worden. Neben beschädigten Schulen soll auch eine technische Hochschule wiedererrichtet werden. Außerdem sind zehn komplett neue Schulen geplant.